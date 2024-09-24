Боррель заявил, что изучит предложения Трампа по Украине, только если он станет президентом США

Сейчас он не хочет комментировать заявления бывшего лидера Белого дома Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рассмотрит предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, только если тот вновь станет президентом Соединенных Штатов.