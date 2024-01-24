«Большой шаг назад»: игроки назвали третий сезон Diablo IV «до боли скучным» и ра...

«Большой шаг назад»: игроки назвали третий сезон Diablo IV «до боли скучным» и раздражающимНе прошло и суток со старта третьего сезона фэнтезийного ролевого экшена Diablo IV от Blizzard Entertainment, как пользователи обрушились на свежее контентное обновление с массовой критикой.