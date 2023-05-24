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Из правительства ХМАО уходит заместитель губернатора Генкель

Из правительства ХМАО уходит заместитель губернатора Генкель

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ожидают новые кадровые перестановки. Как сообщают источники, в ближайшее время будет объявлено об отставке заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Романа Генкеля.

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