Из правительства ХМАО уходит заместитель губернатора Генкель

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ожидают новые кадровые перестановки. Как сообщают источники, в ближайшее время будет объявлено об отставке заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Романа Генкеля.
Популярные статьи
- Компания из ХМАО требует от Росприроднадзора 2 млн рублей компенсации расходов, которые она понесла для своей защиты в суде
- Москалькова согласовала бывшего силовика на пост уполномоченного по правам человека в Тюменской области
- Власти Тюменской области готовят запрет по использованию беспилотников на территории региона
Свежие комментарии