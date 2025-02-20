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Царьград

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Прибавку к соцвыплатам получат с 1 марта жители Новосибирской области

Прибавку к соцвыплатам получат с 1 марта жители Новосибирской области

В большинстве случаев индексация пройдёт в автоматическом режиме без подачи заявлений.С 1 марта 2025 года в России ожидаются масштабные изменения в системе социальных выплат.

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