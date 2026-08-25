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Форвард «Северстали» Скоренов о трэш-токе: «Не всегда уместен, но нужен – зрителям становится интереснее»

Форвард « Северстали » Александр Скоренов признался, что после поражений не хочется пожимать руки соперникам.

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