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Школьники из Выборгского района благоустроили зону отдыха у озера Налимовка

Благоустройство зоны отдыха у озера Налимовка В Выборгском районе Ленинградской области на территории Липовского участкового лесничества завершилось благоустройство новой площадки для отдыха у озера Налимовка.

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