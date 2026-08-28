Школьники из Выборгского района благоустроили зону отдыха у озера Налимовка

Благоустройство зоны отдыха у озера Налимовка В Выборгском районе Ленинградской области на территории Липовского участкового лесничества завершилось благоустройство новой площадки для отдыха у озера Налимовка.
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