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Пушков сравнил США с паразитом, который не может существовать без доллара

Пушков сравнил США с паразитом, который не может существовать без доллара

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил США с паразитом, который не может существовать без доллара как всемирной расчетной валюты.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
За фальшивомонетчиство всегда и везде наказывали. И очень строго. А пиндосные фальшивомонетчики живут и процветают. Алчность и безнаказанная наглость царствуют и побеждают. Печатный станок надо включить в таблицу Менделеева. Деголль с Каддафи что-то прошептали на эту тему, и всё… Всеобщим эквивалентом стала наглость. Основой стоимости - сговор. Теоретикам от политэкономии осталось только  локти кусать. Да и что люди? ИИ и без них обойдется.
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