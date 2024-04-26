Пушков сравнил США с паразитом, который не может существовать без доллара

АЮ

Александр Юткин

За фальшивомонетчиство всегда и везде наказывали. И очень строго. А пиндосные фальшивомонетчики живут и процветают. Алчность и безнаказанная наглость царствуют и побеждают. Печатный станок надо включить в таблицу Менделеева. Деголль с Каддафи что-то прошептали на эту тему, и всё… Всеобщим эквивалентом стала наглость. Основой стоимости - сговор. Теоретикам от политэкономии осталось только локти кусать. Да и что люди? ИИ и без них обойдется.