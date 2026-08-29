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Татар-информ

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Минниханов вручил подарки студентам КГМУ, создавшим семьи

Минниханов вручил подарки студентам КГМУ, создавшим семьи

Раис Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал итоги капитального ремонта общежития №3 Казанского государственного медицинского университета.

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