Сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП в Саратове

Понедельник, 22 июня, трагически закончился в Саратове. На улице Соколова произошло страшное ДТП, в результате которого погибли двое молодых людей - 17-летний Иван Бусаргин, сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, и его 19-летний друг.