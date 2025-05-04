Коллекция насекомых Клаудии Шиффер и еще 14 тайных хобби знаменитостей

Оказывается, звезды не только коллекционируют драгоценности и ходят по светским вечеринкам! Звездные хобби бывают самыми странными и неожиданными — настолько, что сами их обладатели вовсе не стремятся их афишировать.
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