Лукашенко рассказал, какой тайный замысел он реализовал за счёт России

Александр Глущенко

Николай ? Вряд ли... Когда будем ему 35 лет, а у них по Конституции с этого возраста может чел. избираться , отцу будет далеко за 80.. И потом надо у Коли спросить хочет ли он быть "папой"? Судя по факультету на который поступил Коля , он больше ботаник .. Хотя кто знает..Но он ни за , что и никогда не уйдёт в отставку сам, ибо нельзя ему, откроется вся правда...