Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Прямо как фантастику прочитала. Такое впечатление, что Подоляк сей опус под кайфом   написал🤣🤣🤣🤣Письмо Санта Клау...
  • Вовладар Даров
    Ужас!Украинцы разгроми...
  • Вовладар Даров
    Жополиз, бактерия пожирающая за сытыми дядями навоз!«Я 3 года работал...

Лукашенко рассказал, какой тайный замысел он реализовал за счёт России

Лукашенко рассказал, какой тайный замысел он реализовал за счёт России

Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался сегодня, что главной его целью было не построить атомную электростанцию, а освоить российские ядерные технологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
Николай ? Вряд ли... Когда будем ему 35 лет, а у них по Конституции с этого возраста может чел. избираться  , отцу будет далеко за 80.. И потом надо у Коли спросить хочет ли он быть &quot;папой&quot;? Судя по факультету на который поступил Коля , он больше ботаник .. Хотя кто знает..Но он ни за , что и никогда не уйдёт в отставку сам, ибо нельзя ему, откроется вся правда...
Ответить
17 час.
Кошмар
Белоруссия получила ровно столько компетенций, сколько и другие страны, которым Росатом строил АЭС.
Ответить
13 час.
Александр Глущенко
😂😂😂
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх