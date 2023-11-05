Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался сегодня, что главной его целью было не построить атомную электростанцию, а освоить российские ядерные технологии.
Лукашенко рассказал, какой тайный замысел он реализовал за счёт России
Комментарии
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Александр Глущенко
Николай ? Вряд ли... Когда будем ему 35 лет, а у них по Конституции с этого возраста может чел. избираться , отцу будет далеко за 80.. И потом надо у Коли спросить хочет ли он быть "папой"? Судя по факультету на который поступил Коля , он больше ботаник .. Хотя кто знает..Но он ни за , что и никогда не уйдёт в отставку сам, ибо нельзя ему, откроется вся правда...
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17 час.
Кошмар
Белоруссия получила ровно столько компетенций, сколько и другие страны, которым Росатом строил АЭС.
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13 час.
Александр Глущенко
😂😂😂
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13 час.
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