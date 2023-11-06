Драма и грустный смайлик: британская учительница из сектора Газа обвинила чиновника в равнодушии Анастасия АндрееваДраматичная ситуация, в которую попала учительница из Великобритании, оказавшись в ловушке в секторе Газа, привлекла внимание общественности.