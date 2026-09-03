🏥 В больнице Раздольненского района начали проводить малоинвазивные операции Такие вмешательства отличаются минимальной травматичностью, проходят быстрее, а восстановление пациентов занимает значительно меньше времени.
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