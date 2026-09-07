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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов о 4:0 с «Авангардом»: «Салават» с хорошей самоотдачей провел игру. В 3-м периоде мзнали, что нужно играть четко и дисциплинированно. Ребята молодцы, хорошо использовали шансы»

Главный тренер « Салавата Юлаева »  Виктор Козлов высказался о победе над « Авангардом » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:0).

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