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Губернатор Федорищев заявил, что "Зенит" подкупом судей не занимается

Губернатор Федорищев заявил, что "Зенит" подкупом судей не занимается

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире программы "Очная ставка" заявил, что петербургский "Зенит" не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу с подкупом судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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