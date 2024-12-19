Губернатор Федорищев заявил, что "Зенит" подкупом судей не занимается

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире программы "Очная ставка" заявил, что петербургский "Зенит" не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу с подкупом судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии