Экс-президент «Локомотива»: не хочу, чтобы Миранчук прерывал карьеру в Европе

Бывший президент московского “Локомотива” Николай Наумов заявил, что возвращение российского полузащитника Алексея Миранчука из “Атланты” в состав “железнодорожников” станет плюсом для клуба, однако объяснил, почему такой переход будет негативным для самого игрока.
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