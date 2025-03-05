В ДНР повторится абхазский сценарий? Майнеры "держат в заложниках" дончанку, управы на них нет

А что ты так подонок на Белоруссию взъелся, гнусь поносная? А, так тебя Лукашенко вышвырнул из страны, как падаль тихановскую.Так точно, ты никакой не Тан а Тиъхановская, шлюха пиндосская.

н

надежда

Мы их спасаем а они на хер забили. Посмотрите сколько здоровенных мужиков сидят на освобожденных территориях даже рогом не шевелят. Нам надо мы воюем. У них все ок. Больше реву. Живут не хуже нас а где то и получше. Новую кормушку дали российские паспорта. В России получили квартиры и не рванули работать сидят ждут как вернуться назад и продают эти квартиры.