В ДНР повторится абхазский сценарий? Майнеры "держат в заложниках" дончанку, управы на них нет

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  что  ты  так  подонок  на Белоруссию  взъелся, гнусь поносная? А, так  тебя  Лукашенко вышвырнул из  страны, как падаль тихановскую.Так  точно, ты  никакой  не Тан  а Тиъхановская, шлюха  пиндосская.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Жирик, мразь, был  сам евреем на  100%.
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1 час.
н
надежда
Мы их спасаем а они на хер забили. Посмотрите сколько здоровенных мужиков сидят на освобожденных территориях даже рогом не шевелят. Нам надо мы воюем. У них все ок. Больше реву. Живут не хуже нас а где то и получше. Новую кормушку дали российские паспорта. В России получили квартиры и не рванули работать сидят ждут как вернуться назад и продают эти квартиры.
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27 мин.
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