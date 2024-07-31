Ирак осудил израильский удар по пригороду Бейрута

Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан© AP Photo / Hussein Malla Правительство Ирака решительно осуждает израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейруту и считает его "явным нарушением" международного права, говорится в заявлении МИД Ирака, опубликованном на его странице в социальной сети X.