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Ирак осудил израильский удар по пригороду Бейрута

Ирак осудил израильский удар по пригороду Бейрута

Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан© AP Photo / Hussein Malla Правительство Ирака решительно осуждает израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейруту и считает его "явным нарушением" международного права, говорится в заявлении МИД Ирака, опубликованном на его странице в социальной сети X.

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