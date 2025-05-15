Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко сообщил, что ВСУ возводят временные понтонные переправы у Купянска

ЛУГАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в ночное время суток возводят понтонные переправы у Купянска Харьковской области, а после переброски вооружения и техники, а также материально-технических средств убирают их или маскируют.

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