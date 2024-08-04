Названы популярные направления для осенних путешествий по России

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Эксперты сервиса по покупке авиа и ж/д билетов "Купибилет" составили подборку самых популярных направлений для путешествий осенью по России и за границу, сообщили в "Известиях" со ссылкой на аналитиков.
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