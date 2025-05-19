В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

Аферисты стали звонить выпускникам школ и их родителям Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что злоумышленники стали использовать новую схему мошенничества, связанную с ЕГЭ.