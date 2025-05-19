НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Калашников
    Ввести вечное правление и всё что есть передать олигархам? К такому пределу стремимся?Петр Толстой допу...
  • Иринушка
    Все помнят, под чью диктовку менялась наша конституция. Давно пора все вернуть.Петр Толстой допу...
  • Natalia Ivanova
    Обратите внимание на участников проекта дом2. Яббаров - трое детей - алименты вообще не платит. Салибеков - трое дете...В России планирую...

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

Аферисты стали звонить выпускникам школ и их родителям Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что злоумышленники стали использовать новую схему мошенничества, связанную с ЕГЭ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх