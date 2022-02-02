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В Кемерове приступили к возведению мемориала Героям-сибирякам

В Кемерове приступили к возведению мемориала Героям-сибирякам

А рядом с президентским кадетским училищем приступили  к возведению мемориала Героям-сибирякам. По проекту центральное место займет копия памятника  Воину-освободителю в Берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал Кузбассовец Николай Масалов.

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