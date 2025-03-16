Мэр из ХМАО сменил перевозчика из-за жалоб горожан

Нягань (ХМАО) расторгает действующие контракты с перевозчиком ООО «АВОКАДО». Причиной тому стали массовые жалобы жителей на отсутствие автобусов, задержки в расписании и прочие нарушения условий контракта.
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