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Угрожавший России американский сенатор-террорист Линдси Грэм внезапно умер сразу после встречи с Зеленским

Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм умер в возрасте 71 года сразу же после возвращения в США с Украины, где еще в пятницу грозил Москве введением «адских санкций», которые должны заставить Кремль остановить СВО.

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