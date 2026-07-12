Угрожавший России американский сенатор-террорист Линдси Грэм внезапно умер сразу после встречи с Зеленским

Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм умер в возрасте 71 года сразу же после возвращения в США с Украины, где еще в пятницу грозил Москве введением «адских санкций», которые должны заставить Кремль остановить СВО.
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