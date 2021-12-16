Иркутск Сегодня

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17-летний иркутянин ответит в суде за покупку и употребление наркотиков

17-летний иркутянин ответит в суде за покупку и употребление наркотиков

17-летний иркутянин ответит в суде за покупку и употребление наркотиков. Подросток получил координаты закладки «соли» и решил скрасить свой досуг на пристани «Ракета», где был задержан сотрудниками Байкало-Ангарского ЛОП на водном транспорте.

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