Экс-замгубернатора Брянской области вменяют получение взятки в 21,5 млн рублей

Арестованному бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяют получение взятки на сумму около 21,5 млн рублей при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии