Грузчика магазина обвинили в сексе с 13-летней девочкой в Ленобласти

По данным СМИ, о случившемся с её дочерью в полицию 12 января сообщила 31-летняя мать девочки.В Ленинградской области грузчик магазина здоровой пищи задержан за секс с 13-летней девочкой, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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