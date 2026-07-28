МЧС даст сапёрам в СВО дополнительный 15-дневный отпуск

Сотрудники ФПС МЧС, участвующие в разминировании в зоне СВО, получат 15-дневный отпуск. Эта мера социальной поддержки коснётся подразделений в Крыму, ЛНР и Севастополе на фоне введённого режима ЧС и активизации работы Российского Красного Креста.