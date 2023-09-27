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Экс-футболист Эменике назвал Олусегуна королем РПЛ за самый быстрый гол

Экс-футболист Эменике назвал Олусегуна королем РПЛ за самый быстрый гол

Эммануэль Эменике, бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Нигерии, заявил о том, что его соотечественник, форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун является «новым королем» Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку он смог побить рекорд Эменике и забить самый быстрый гол в истории чемпионата России.

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