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Мировое обозрение

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Не рой себе яму: почему строящаяся «линия Зеленского» не спасёт Украину от поражения

Не рой себе яму: почему строящаяся «линия Зеленского» не спасёт Украину от поражения

Вот уже четвёртую неделю с объявления Зеленским 1 декабря о переходе ВСУ к «стратегической обороне» украинские войска и согнанные к ним на помощь гражданские строительные организации поспешно возводят укрепления.

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