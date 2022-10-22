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Попадания Ирвинга, Дюрэнта и О’Нила принесли «Бруклину» победу над «Торонто»

Попадания Ирвинга, Дюрэнта и О’Нила принесли «Бруклину» победу над «Торонто»

«Бруклин» одержал первую победу в сезоне, одолев на домашней арене «Торонто» – 109:105. «Нетс» вырвали победу в концовке, когда точными бросками отметились звездные Кайри Ирвинг и Кевин Дюрэнт.

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