«Я хочу мыт патом пачистит»: мигранты из Узбекистана поплатились за использование флага России для вытирания ногРоссийская полиция задержала

Николай Гулевич Надо уже научиться уважать себя, затем научить уважать себя другими!

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Не могу понять почему мигранты то во всём виноваты а не те которые ведут бездарную мигрантскую политику?Это и есть настоящие враги а не кишлачники которых манят их покупатеои