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«Я хочу мыт патом пачистит»: мигранты из Узбекистана поплатились за использование флага России для вытирания ногРоссийская полиция задержала

«Я хочу мыт патом пачистит»: мигранты из Узбекистана поплатились за использование флага России для вытирания ногРоссийская полиция задержала

Телеканал "78" Российская полиция задержала мигрантов из Узбекистана за использование флага РФ для вытирания ног.

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Комментарии
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Николай Гулевич
Надо уже научиться уважать себя, затем научить уважать себя другими!
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1 м.
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Не могу понять почему мигранты то во всём виноваты а не те которые ведут бездарную мигрантскую политику?Это и есть настоящие враги а не кишлачники которых манят их покупатеои
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1 м.
Сергей
Надо было им подарить коврик с их флагом, и проконтролировать, чтобы постелили и ходили по нему.
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1 м.