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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сервис-гараж с навесом построят в коммерческом квартале на въезде в Барнаул

Сервис-гараж с навесом построят в коммерческом квартале на въезде в Барнаул

Здание станет частью архитектурного комплекса Проект автосервиса на Павловском тракте, 200ф / Фото: ООО "Мастерская Золотова" Административное здание по продаже и ремонту грузовых автомобилей построят на Павловском тракте, 200ф.

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