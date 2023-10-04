Сервис-гараж с навесом построят в коммерческом квартале на въезде в Барнаул

Здание станет частью архитектурного комплекса Проект автосервиса на Павловском тракте, 200ф / Фото: ООО "Мастерская Золотова" Административное здание по продаже и ремонту грузовых автомобилей построят на Павловском тракте, 200ф.
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