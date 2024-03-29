В Одесской области 20 пограничников побросали оружие и перешли границу с Молдовой из-за страха быть отправленными в зону СВО в составе штурмовой бригады *Около 20 пограничников из Болградского погранотряда сбежали в Молдову бросив оружие.
Прикордонники Украины уходят за кордон
Комментарии
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Лидия Курзаева
А как хохлы плясали и орали - слава украине! героям слава! А как воевать за свою страну, так тут же бежать. Трусы.
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9 час.
Александр Фисинчук
красотка никогда не путай Украинца с Хохлами.также ушли Бесарабцы , а это может и молдоване и болгары,гагаузы тость люди за мир.
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6 час.
A
Air
До хохлосвиней начало доходить, что пора смазывать пятки, а то намылят шею и в петлю!
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4 час.
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