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Прикордонники Украины уходят за кордон

Прикордонники Украины уходят за кордон

В Одесской области 20 пограничников побросали оружие и перешли границу с Молдовой из-за страха быть отправленными в зону СВО в составе штурмовой бригады *Около 20 пограничников из Болградского погранотряда сбежали в Молдову бросив оружие.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
А как хохлы плясали и  орали - слава украине! героям слава!   А как воевать за свою страну,   так тут же бежать. Трусы.
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9 час.
Александр Фисинчук
красотка никогда не путай Украинца с Хохлами.также ушли Бесарабцы , а это может и молдоване и болгары,гагаузы тость люди за мир.
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6 час.
A
Air
До хохлосвиней начало доходить, что пора смазывать пятки, а то намылят шею и в петлю!
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4 час.

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