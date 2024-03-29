Прикордонники Украины уходят за кордон

Лидия Курзаева А как хохлы плясали и орали - слава украине! героям слава! А как воевать за свою страну, так тут же бежать. Трусы.

Александр Фисинчук красотка никогда не путай Украинца с Хохлами.также ушли Бесарабцы , а это может и молдоване и болгары,гагаузы тость люди за мир.