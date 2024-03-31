Боксер Тим Цзю уступил Фундоре, потерпев первое поражение в карьере

TASS/EPA/DARREN ENGLAND Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, проиграл американцу Себастьяну Фундоре, не сумев во второй раз защитить титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и взять пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в аналогичной весовой категории.