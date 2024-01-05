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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик поддержал Руни после отставки из «Бирмингема»: «Знаю, что Уэйн добьется успеха, неудачи – часть жизни. История знает невероятных тренеров, у который все порой шло не по плану»

Кэррик поддержал Руни после отставки из «Бирмингема»: «Знаю, что Уэйн добьется успеха, неудачи – часть жизни. История знает невероятных тренеров, у который все порой шло не по плану»

Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема» 2 января – спустя 3 месяца после назначения. Под его руководством команда выиграла лишь 2 из 15 матчей и опустилась с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе.

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