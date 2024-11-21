Депутаты дали Мишустину месяц на решение проблем с мигрантами

виталий панов

В ГД депутаты в последнее время пытаются принять законы по мигрантам.Это хорошо.Но если бы они разработали дорожную карту для мигрантов,которые едут в Россию на заработки,в которой было чётко прописано,с чего начинается его трудовой путь.Например при прохождении таможенного контроля при заполнении анкеты он указывает знание русского языка,истории Государства Российского,профессии.Российскому бизнесу нужны рабочие,перечень профессий,и количество людей они указывают на сайте миграционного учёта,каждый день обновляя данные.Этих людей оформляет их представитель.После оформления контракта,этот бизнесмен несёт всю ответственность за этих людей!Но бизнесменам эта головная боль не нужна,поэтому и идёт бардак в мигранской среде.Им только патент получить,а дальше диаспора устроит там,где у них всё куплено! В ГД РФ сидят умные головы,но как видно на практике депутаты не хотят,или им ставят палки в колёса,такие депутаты,как Затулин-защитник мигрантов,но только не россиян!