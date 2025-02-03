Размах и хардкор с душой: критики вынесли вердикт Kingdom Come: Deliverance 2 Накануне оф...

Размах и хардкор с душой: критики вынесли вердикт Kingdom Come: Deliverance 2Накануне официального релиза первые оценки от западных журналистов получила Kingdom Come: Deliverance 2 — средневековый ролевой экшен с открытым миром от разработчиков из чешской Warhorse Studios.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)