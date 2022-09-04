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Литературно-музыкальный юбилей Владимира Арсеньева устроили поэты Уссурийска

Литературно-музыкальный юбилей Владимира Арсеньева устроили поэты Уссурийска

"Литературный огонёк" участием поэтов творческого объединения "Литературный Альтаир" прошел 2 сентября в библиотеке семейного чтения Уссурийска.

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