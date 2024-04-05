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«Аль-Наср» вырвал победу у «Дамака» на 91-й минуте, Роналду вышел на замену во втором тайме

«Аль-Наср» вырвал победу у «Дамака» на 91-й минуте, Роналду вышел на замену во втором тайме

В саудовской лиге звездный «Аль-Наср» с трудом одолел «Дамак» на выезде – 1:0. Гости имели территориальное преимущество, но их атакам не хватало остроты.

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