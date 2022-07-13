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Экс-советник президента США Болтон признался в организации госпереворотов в других странах

Экс-советник президента США Болтон признался в организации госпереворотов в других странах

globallookpress/Yuri Gripas Бывший советник по национальной безопасности экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон признался, что помогал организовывать государственные перевороты в других странах.

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