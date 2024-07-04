🤖 Искусственный интеллект будет планировать маршруты городского транспорта в Сочи Для аналитики будут использоваться записи с камер видеонаблюдения, это позволит распланировать как график, так и маршруты.
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🤖 Искусственный интеллект будет планировать маршруты городского транспорта в Сочи Для аналитики будут использоваться записи с камер видеонаблюдения, это позволит распланировать как график, так и маршруты.