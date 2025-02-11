500 миллионов лет ожидания: как кислотный океан, непригодный для жизни, стал ее колыбелью?

Представьте себе мир, где вместо привычных нам соленых просторов плещется едкий, кислый раствор. Звучит как сцена из научно-фантастического фильма? А ведь именно таким, по мнению ученых, был океан на заре существования нашей планеты.
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