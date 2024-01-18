Заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой сделал важное заявление: "Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры.
Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России
Комментарии
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Виктор Шилин
Никаких диаспор. Главенство законов РФ неукоснительно следовать.
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16 час.
Алексей Медведев
Не нравится жить в России и выполнять законы страны, ни кто здесь таких не держит. Сдал паспорт, забрал имущество и свободен. Есть одна общая страна и все должны жить по ее законам, и ни какие обычаи не должны мешать жить спокойно другим народам! Не законные действия разных диаспор всем известны, и ни какие диаспоры не имеют права нарушать законы России!
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16 час.
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