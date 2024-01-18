Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Алексей Медведев

Не нравится жить в России и выполнять законы страны, ни кто здесь таких не держит. Сдал паспорт, забрал имущество и свободен. Есть одна общая страна и все должны жить по ее законам, и ни какие обычаи не должны мешать жить спокойно другим народам! Не законные действия разных диаспор всем известны, и ни какие диаспоры не имеют права нарушать законы России!