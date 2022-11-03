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Кристиан Хорнер: «Каждый раз, когда «Ред Булл» общался с Норрисом, он на следующий день подписывал контракт с «Маклареном»

Кристиан Хорнер рассказал, как «Ред Булл» вел переговоры с Ландо Норрисом. Раннее пилот «Макларена» сообщал, что контактировал с представителями команды из Милтон-Кейнса.

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