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Украинский климатолог Краковская предрекла Земле ад в случае бездействия людей

Украинский климатолог Краковская предрекла Земле ад в случае бездействия людей

Через некоторое время жизнь на Земле может превратиться в ад. Такое заявление в интервью одному из украинских изданий сделала климатолог из Украины Светлана Краковская.

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