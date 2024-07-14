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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте: «У Испании и Англии гораздо больше общего, чем различий. Саутгейт – потрясающий тренер, его представления о футболе довольно универсальны» 

Де ла Фуэнте: «У Испании и Англии гораздо больше общего, чем различий. Саутгейт – потрясающий тренер, его представления о футболе довольно универсальны» 

- Вы остались поклонником английского футбола? – Смотрите, в «Атлетике» [в 80-х] мы играли в футбол, который в то время был очень британским.

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