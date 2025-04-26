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«Монреаль» провел 1-й домашний матч в плей-офф при аншлаге с 2017 года. Игру с «Вашингтоном» посетили 21 105 зрителей

«Канадиенс» обыграли «Вашингтон» (6:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).  Игру на арене Centre Bell посетили 21 105 зрителей.

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