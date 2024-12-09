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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двалишвили считает перепалку с фанатом провокацией Умара: «Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций с его стороны»

«Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций со стороны команды Умара. Вот реальная история.» – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.

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