Ослиная беда: под Анапой развернулось противостояние местных жителей с бесхозными животными

Ослиная беда: под Анапой развернулось противостояние местных жителей с бесхозными животнымиВ поселке Варваровка под Анапой развернулась весьма драматичная война местных жителей с расплодившимися донельзя ослами, которые немилосердно вытаптывают огороды и не признают никаких правил мирного сосуществования.
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