Ослиная беда: под Анапой развернулось противостояние местных жителей с бесхозными животными

Ослиная беда: под Анапой развернулось противостояние местных жителей с бесхозными животнымиВ поселке Варваровка под Анапой развернулась весьма драматичная война местных жителей с расплодившимися донельзя ослами, которые немилосердно вытаптывают огороды и не признают никаких правил мирного сосуществования.